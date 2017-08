Moonlight Fun Run/Walk

Irene Primary School bied hul jaarlikse Moonlight Fun Run aan op Vrydagaand, 8 September 2017. Hierdie is ’n wonderlike geleentheid om Irene te besoek en deel te neem aan die geselligheid.

Afstande, begintyd, en koste

• Die 8km-roete skop af om 18h30 en die inskrywingsfooi is R90.

• Die 4km-roete skop af om 19h00 en sal R60 kos.

• Persone in rolstoele, persone met gestremdhede en blinde atlete neem gratis deel.

• Honde aan leibande is welkom.

Inskrywings

• Deelnemers kan op die dag van die pretlopie inskryf: inskrywings open om 16h00.

• Deelnemers kan ook vooraf aanlyn inskryf. Aanlyninskrywings sluit op 4 September 2017.

• Deelnemers kan ook inskryf vir die gelukkige trekking.

Plek

Die wegspringplek is by die Oval in Irene. GPS-koördinate is S 25° 8′ 68.21″ / E 28° 21′ 99.57″

Vir verdere inligting

Stuur ’n e-pos na [email protected]

of bel 012 667 1037/8

Daar is opwindende pryse op die spel en almal wat klaarmaak kry ’n medalje!