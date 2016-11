Met multi-maskers takel jy verskillende probleem-area’s op jou gesig met verskillende tipe maskers.

“Jou vel is die grootste orgaan, wat dit ook die mees dinamiese en veeleisendste orgaan maak,” meen wetenskaplike Dr. Judey Pretorius en mede-stigter van Bio-medical Emporium.

Ons vel-selle werk nie oral dieselfde nie, en daarom benodig dit verskillende maskers vir verskillende eienskappe.

“Een van die grootste redes waarom ons maskers aanwend, is om óf te neem waarvan ons velle te veel het (soos olie), óf terug te gee waarvan dit te min het (soos vog)”.

6 redes waarom ons maskaers aanwend

1. Voeding – maskers is ryk aan vitamiene en minerale

Probeer hierdie:

Dermalogica Multivitamin Power Recovery (R840)

EcoDiva Facial Purifying Mask (R285)

Exuviance Rejuvenating Treatment Masque (R372)

Clarins Extra-Firming Mask (R750)

SKNLogic Masque Restore with Pomegranate Extract (R109)

Juliette Armand Vitality Cream Mask (R510)



2. Ontgifting en herstel – bevat bestanddele wat die kalmering en epidermale herstel aanmoedig

Probeer hierdie:

Freeman Charcoal & Black Sugar Mask (R92,95)

Skinderm Pure Clarifying Mask (R280)

Elli Face Mask (R370)

Dermalogica Charcoal Resque Masque (R790)

Nuxe Clarifying Cream Mask (R275)



3. Hidrasie – help om die vel se vog-inhoud reg te stel en so te hou

Probeer hierdie:

Bodyography Hydrating Mask (R390)

Clarins HydraQuench Cream Mask (R485)

Almay Problem Solution Firming Hydrating Mask (R175)

Biomedical Emporium HA Contour Masque (R936)

SkinPhD Gentle Mask (R245)

optiphi Classic Hydra-Derm HA Masque (R615)

RVBSKINLAB diego dalla palma SOS Gel Mask (R495)

Dr. Hauschka Hydrating Mask (R830)

Lancôme Hydra Intense Mask (R500)



4. Olie-beheer en sebum-onderdrukking – bevat bestanddele wat help om olie te stabiliseer, sebum-produksie te onderdruk en merkies te voorkom

Probeer hierdie:

Dermalogica Sebum Clearing Masque (R760)

Clarins Pure And Radiant Mask (R435)

SKNLogic Masque Clarify with Grapefruit Extract (R109)

TheraVine Purifying Herbal Mask (R335)

REN Clarifying and Restoring Mask (R490)

Nuxe Aroma-Perfection Thermo-Active Mask (R260)



5.Afskilfering – help om dooie selle, meganies (met korreltjies), ensiem of chemikalieë te verwyder

Probeer hierdie:

Sensai Silky Purifying Silk Peeling Mask (R945)

RVBSKINLAB diego dalla palma Purifying Clay Mask (R63)

Placecol Clearing Scrub Mask (R285)

Juliette Armand Exfo Line Mask (R510)

Almay Problem Solution 2-in-1 Exfoliator & Polisher (R175)



6. Verheldering – bevat bestanddele wat pigmentasie en ouderdomsvlekke ligter laat lyk

Kalahari Spa Enzyme Face Buff (R183)

DermaFix Pumpkin Peptide Masque (R430)

Kiehl's Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Masque (R485)

REN Glycolactic Radiance Renewal Mask (R595)



Watter masker gebruik jy waar?

• T-sone

Jou voorkop, neus en ken (T) is gewoontlik meer olierig en dit is ook waar jy meestal sukkel me porieë.

Kies klei- en steenkool-maskers wat onsuiwerhede uittrek. Steenkool trek onsuiwerhede soos ’n magnaat uit en klei is goed om oortollige olie te absorber.

Probeer hierdie:

Clarins Pure Radiant Mask (R435)

SH’Zen Natural Essence Rescue Clay Mask (R279 vir 75ml)

Gatineau Clear & Perfect Tonimasque Mattifying Mask (R395)

Almay Problem Solution Clay Mask (R175)



• Wange

Jou wange, veral die bo-kant, is gewoontlik die dele wat droër is, so kies ’n masker wat hier sal vog gee.

Probeer hierdie:

Bodyography Hydrating Mask (R390)

Clarins HydraQuench Cream Mask (R485)

Almay Problem Solution Firming Hydrating Mask (R175)

Biomedical Emporium HA Contour Masque (R936)

SkinPhD Gentle Mask (R245)

optiphi Classic Hydra-Derm HA Masque (R615)

RVBSKINLAB diego dalla palma SOS Gel Mask (R495)

Dr. Hauschka Hydrating Mask (R830)

Lancôme Hydra Intense Mask (R500)



• Onder jou oë

Die vel onder jou oë is baie dunner en die meeste produkte wat ons op ons gesig aanwend, kan gewoontlik nie hier aangewend word nie. Maskers wat vog gee en vel lig of sywer maak, sal hier werk.









