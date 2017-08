My wit nessie

Spasie

Met 60 vierkante meter moet jy fyn beplanning doen. Ek het elke moontlike oop spasie met mooi stoorplekke gevul. Oop ruimtes is met stoor-items gevul, en elke spasie ten volle benut.

Kleur

Ek het dadelik besef dat die dae van helder kleure en antiek-sjiek blompatrone verby is. ’n 20 liter drom wit verf sal die ding doen.

Wegsteekplekke

Ek het ’n kas laat bou wat my yskas en mikrogolfoond wegsteek omdat my wooneenheid geen binne-mure bevat nie. Hierdie elemente steel die atmosfeer van die woonplek. Ook my televisie het ’n kas gekry om in weg te kruip wanneer ek gaste het.

Wit beteken nie minder nie

Omdat ek my mure, kaste en fotorame wit geverf het, kon ek na hartelus oorboord gaan. ’n Lieflike galery van al my geliefdes is teen die muur by die trappe gemonteer. Dit is egter belangrik om verskillende teksture van wit te kombineer om nie klinies te vertoon nie.

Kombuis

Kantoor

Nuts-hoekie vir my stokperdjies

Geskenk van my sus

Slaapkamer