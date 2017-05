’n Viering van Kaapse port-styl wyne

Jy kan ’n verskeidenheid Kaapse port-styl wyne langs ’n kaggelvuur proe tydens die geure van die winterfees wat deur die Melck-familie aangebied word. Hulle is Suid-Afrika se top vervaardigers van Kaapse port-wyne.

Kom ontspan in een van die Kaap se oudste wynkelders en geniet winterkos uit die Muratie-kombuis. Al die wyne op die skou sal teen kelderpryse beskikbaar wees. Daarbenewens sal dekadente handgemaakte sjokolade deur Von Geusau ook beskikbaar wees.

Die fees duur van 10h30 tot 16h00 en toegang is R100 per persoon, insluitend ’n proe glas. Weens beperkte spasie word besoekers aangeraai om vooraf te bespreek by (021) 865 2330 of stuur ’n e-pos na [email protected].

Besoek Muratie-wynlandgoed se webblad hier

Facebook: @muratiewine

Twitter: @MuratieWines