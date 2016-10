Nierskade? Doen hierdie selftoets

Nierskade is dodelik ernstig, want sonder jou niere kan jou liggaam nie ’n dag oorleef nie. Jou niere is maar klein: elkeen is so groot soos jou vuis, en sit net onder jou ribbekas, aan jou rugkant. Hul funksie is egter lewensbelangrik. Hulle filtreer afvalstowwe uit jou bloed en dit skei in jou uriene uit. Sonder jou niere hoop afvalstowwe binne ure op en ‘vergiftig’ jou liggaam homself.

Gelukkig het jy twee niere. As jy reeds een verloor het, kan die ander een steeds jou liggaam ontgiftig. Die ding is dat beide niere baie dikwels saam geleidelik agteruitgaan. En nierskade is ’n ‘stil’ toestand. Met ander woorde, die simptome is so subtiel dat jy beswaarlik sal weet iets skort, totdat dit te laat is.

Daarom is die volgende selftoets belangrik – vir jou gesinslede ook. As jy dink jy het ’n probleem, laat jou dokter jou behoorlik toets.

Toets jouself vir nierskade

1. Nierskade is pynlik

Waar

Vals

Vals. Anders as nierstene wat uiters pynlik is, is nierskade ’n stil toestand. Gelukkig is nierskade pynloos, maar dit bring juis mee dat jy en selfs jou dokter die simptome maklik miskyk.

2. Nierskade tas net bejaardes aan

Waar

Vals

Vals. Van kinders tot studente, swanger vroue, mans van alle ouderdomme en bejaardes kan nierskade ontwikkel.

3. Watter kleur is jou uriene?

Liggeel

Diepgeel

Bruingeel

’n Donkerder kleur soggens is normaal. Dit is ook normaal as jou uriene rooi is na jy beet geëet het. Maar as jou uriene altyd donkerkleurig is, kan selfs net een ja as antwoord op die onderstaande vrae aandui dat jy nierskade het.

4. Is jou hande, voete en enkels gewoonlik geswel? As jy op jou hande druk, bly die duikie sit?

Ja

Nee

5. Jou vel jeuk voortdurend, sonder duidelike rede. Krap en vryf jy altyd iewers?

Ja

Nee

6. Kry jy voortdurend spierkrampe?

Ja

Nee

7. Is jy kortasem, maar jy het nie asma nie?

Ja

Nee

8. Het jy hoë bloeddruk?

Ja

Nee

9. Sukkel jy om medikasie te kry wat jou bloeddruk afbring? Jou bloeddruk bly dus hoog, al is jy op medikasie?

Ja

Nee

10. Het jy oor die laaste paar maande gewig verloor, al was jy nie op ’n dieet nie?

Ja

Nee

11. Voel jy naar wanneer jy eet?

Ja

Nee

Doen jou niere nog twee gunsies: drink pynpille maar drink dit net as dit nodig is, want hulle kan jou niere ooreis. Drink ook altyd genoeg water, veral in ons warm somers. Onthou ook dat lugversorgers in die winter jou dehidreer. Moenie in die winter vergeet om water te drink nie.

