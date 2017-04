Nuut & Nou: Subskripsiebokse

Little Black Bag

Die jongste mode-, huis-, skoonheid- en kositems is net vir jou uitgekies en in ’n oulike sakkie verpak. Elke maand het ’n ander tema waarin plaaslike ontwerpers hul talent tentoonstel. Pryse begin by R249 per maand, en hoe langer jy inteken, hoe meer spaar jy. Littleblackbag





BundleBox

Kry geskenkies wat versigtig uitgekies is deur ons paneel van Mamma-kundiges, spesifiek vir jou stadium van swangerskap of ouderdom van jou kind. R329 per boks. Bundlebox





DateFactory

Ontspan en laat DateFactory vir jou en jou geliefde ’n spesiale aand skep. Elke boks bevat iets oulik, ’n lekkerny en iets vir die gemoed. Alles in die boks is gekoppel aan ’n tema. R469 per boks. Date Factory





My Chocolate Box

Perfek vir al sjokoluste! Die beste plaaslike en internasionale sjokolade in een boks. Daar is selfs beperkte uitgawes en produkte wat nog nie in winkels beskikbaar is nie. R349 per boks. My Chocolate Box