Nuwe musiekgroep, DECA, se eerste musiekvideo

DECA se debuutalbum, Black Sails, beloof om nie teleur te stel nie. “Die nuwe album is ’n mengsel van instrumentele-, pop-, folk- en Ierse musiek. Die hooffokus is die viool, met sterk ondersteuning deur die akoestiese kitaar,” vertel hulle. “Die CD is ’n kombinasie van vinnige, opgewekte deuntjies en stadiger, strelende snitte. Dit sluit ’n paar nuwe en ander gewilde treffers in.”

Die duo bestaan uit ervare musikante, Herman Steyn (op die viool) en Douw Steyn (kitaar) wat saam al meer as ses-en-twintig jaar se ondervinding in die musiekbedryf het. Hulle is ook die eienaars van die platemaatskappy, Son Records, wat in 2015 gestig is.

Black Sails is geskryf deur DECA en hulle wou ’n seerower-gevoel met die lied skep.

Die konsep vir die video was om ’n gevoel te skep van verwoesting (soos wanneer seerowers ’n dorp binnevaar) en die kyker sien die twee musikante nadat alles afgebrand is. Ons wou die seerower-lied in ’n meer kontemporêre raamwerk plaas. Die dame aan die begin en die einde van die video is daar om ’n oop subteks te skep. Sy het iets daarmee te doen maar die kyker weet nie mooi wat nie. Ons los dit oop vir die kyker se eie interpretasie.

Kyk hier na ’n eksklusiewe agter-die-skerms kykie van die video