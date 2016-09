Nuwe seisoen van Republiek van Zoid Afrika

Soos in die vorige reekse gesels Karen Zoid met van haar gunstelingdromers en -denkers, maar daar is natuurlik ’n paar verrassings ook by.

“Ek kan nie help om na elke episode deur my gaste geïnspireer te voel nie, want elke gesprek is belaai met lewenswyshede en kwinkslae,” sê sy.

Karen stof ook weer geliefde musiektreffers af wat ’n “Zoidiaanse-gedaanteverwisseling” ondergaan. Soos voorheen sal die nuwe treffers in Apple se iTunes-aanlynwinkel afgelaai kan word en later op CD en DVD beskikbaar wees.

“Hierdie reeks se musiekverwerkings het nog meer van ’n rock-aanslag”

Kykers kan ook weer uitsien na die skreeusnaakse insetsels met Annemarie Ferreira (boereraat vir bands) en Marinda Senekal die panfluitsensasie. Boonop gaan dié komiese sketse, van al vier seisoene, later vanjaar in DVD-formaat saamgevat word.

Republiek van Zoid Afrika het al verskeie toekennings ontvang, soos ’n SAFTA-toekenning vir die beste geselsprogram, terwyl dit ook vanjaar twee Huisgenoot Tempo-toekennings opgeraap het.

Republiek van Zoid Afrika word van 11 Oktober op Dinsdae, 20:30, op kykNET (kanaal 144 op DStv) uitgesaai.