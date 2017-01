Oeskoors-fees beloof iets vir almal

Teubes Familiewyne bied op Saterdag, 28 Januarie 2017 die derde Oeskoorsfees in Vredendal aan. Dit is ’n dag om saam met familie en vriende die jaar se oes te seën en die beste kos en wyne te geniet.

Teubes Familiewyne het vier wynreekse, naamlik Teubes Family Wines, Lambertsbay’s Finest, Malkopbaai en Karoobossie. Die kelder is ook passievol oor die skep van ’n uistekende Sauvignon Blanc. Al hul wyne sal tydens die fees beskikbaar wees om te proe of saam te neem huistoe.

Daar gaan genoeg aktiwiteite wees om die feestelikheid in elkeen uit te bring. Een van die fees se hoogtepunte die jaar is die oes-sport. Dit sluit aktiwiteite soos druiwe-trap, prop-spoeg en ander familiesporte in. Vir die meer waaghalsige jonger garde is daar ’n waterwurm wat hulle vir ure sal besig hou. Kleinboet en Sus hoef nie die pret mis te loop nie, want Pikkieland se aktiwiteite is net vir hulle bedoel. Tussendeur al die pret gaan ’n ontspanne atmosfeer deur talle kunstenaars geskep word. Oud en jonk kan verwag om verras te word deur ’n wye verskeidenheid geliefde sangers.

Besoekers kan stalletjies met kos vir elke smaak verwag. Ou gunstelinge soos roosterkoek, pannekoeke en Chip ’n Dip gaan ’n verskyning maak. Verder gaan daar ook ’n Piping Hot Pizza en Spur-stalletjie wees. Om alles te kroon bied Teubes Familiewyne hul eie borde met warm en koue lekkernye aan – die perfekte pasmaats vir hul wyne!

Kaartjies beloop R100 per persoon vir volwassenes en R10 per persoon vir kinders onder 12. ’n Gratis wynglas is ingesluit by die prys. Bespreek jou kaartjies by [email protected] of kontak +27 (0) 27 213 2377. Besoek gerus Teubes Wines op Facebook (Teubes Wines), Twitter (@TeubesWines) en Instagram (@teubeswines) vir meer inligting, of die webblad by www.teubeswines.co.za.