Oliebolkrans met verskillende bolae

Genoeg vir 50 klein oliebolle

• 30 g suiker

• 5 ml (1 t) sout

• 10 g (1 sakkie) kitsgis

• 7,5 ml (1½ t) fyn kaneel

• 5 ml (1 t) gemengde speserye

• 5 ml (1 t) gemmer

• 80 g gemmer in stroop, fyn gekap

• gerasperde skil van 2 lemoene

• 500 g broodmeel

• 375 ml (1½ k) louwarm melk

• 80 g botter, gesmelt

• olie vir diepbraai

Lemoenglaseersel

• Meng 170 g gesifte versiersuiker met 45 ml (3 e) lemoensap tot dit ’n gladde pasta vorm.

Ander bolae

• 1 x 385 g-blikkie Caramel Treat

• 100 g kakaopoeier

• 100 g versiersuiker

• 100 g donkersjokolade, op die ontvriesstelling in die mikrogolf gesmelt

1 Gebruik ’n elektriese menger met ’n deeghaak. Gooi die suiker, sout, kitsgis, fyn kaneel, gemengde speserye, gemmer, lemoenskil en broodmeel in die bak van die menger.

2 Meng die melk en botter in ’n maatbeker en gooi stadig by die meel terwyl die masjien hardloop. Meng vir sowat 10 min. tot die deeg glad en elasties is.

3 Bedek die bak en laat die deeg vir 1 uur in die mengbak rys tot dubbel in grootte.

4 Knie die deeg vir 1 min. af en rol in rolletjies van 25 g uit. Druk die rolletjies effens plat.

5 Verhit die olie in ’n groot kastrol tot 180 °C. Diepbraai ’n paar oliebolle op ’n slag tot goudkleurig en gaar. Die bolletjies dryf na bo sodra hulle gaar is. Dreineer op kombuispapier en laat afkoel.

6 Doop ’n paar bolletjies in die lemoenversiersel en doop die res onderskeidelik in die karamel of kakaopoeier, versiersuiker, of in die gesmelte donkersjokolade.

7 Tooi hier en daar met goudblad. Pak ’n krans op ’n mooi dienbord en smul!