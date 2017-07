Hope Malau het in Klerksdorp grootgeword met tradisionele Sotho-kos wat deur sy oupa voorberei is. Dié het in ’n myn-kombuis gewerk en Hope het gereeld saam met hom werk toe gegaan. Sy liefde vir kook het op ’n vroeë ouderdom kop uitgesteek (juis omdat hy so baie tyd in ’n myn-kombuis spandeer het) en hy het na skool by die Professional Cooking Academy in Rustenburg gaan studeer voor hy ervaring in verskeie restaurante in Kaapstad opgedoen het.

Hope was kosredakteur vir DRUM-tydskrif en hy is vanaf Julie 2017 die kosredakteur vir Woolworths se TASTE-tydskrif. Hy het ook die gesogte Galliova Kosskrywer van die Jaar-toekenning vir twee jaar in ’n ry gewen.

Johanne 14 is Hope se eerste kookboek. Die titel (afgelei van Johannes 14:1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My.”) verwys ook na die kop van ’n kool – wat op verskeie maniere gaargemaak word. Hy het die titel gekies omdat hy glo as ’n mens in God glo, moet jy nie ontsteld raak nie. “If you have cabbage you should not let your heart be troubled.”

Watter kosherinneringe koester jy?

Ek het baie kosherinneringe, soos die resep vir Sorghum-pap in my kookboek wat my aan voorskool herinner. My oupa het as administrateur in die myn se kombuis gewerk. Hy het my gewoonlik saam geneem werk toe op dae wanneer ek nie skool kon bywoon nie. Hy sou dan vir die sjef vra om vir my iets te ete te maak. Die eerste maaltyd wat hulle vir my voorberei het, was ’n eier (“sunny side up”) met roosterbrood. ’n Township-seun soos ek, wat net gewoond was aan roereiers, het kennis gemaak met ’n ander soort eier. Dit was ’n gemors met die eiergeel! Maar ek het gewoond geraak daaraan en van toe af was loperige eiers my gunsteling – dit is steeds.

Wat is jou gunstelingdis?

Sjoe, dit is ’n moeilike vraag maar as ek moet kies, sal ek sê beesstert.

En jou gunstelingresep in jou boek?

Ek is lief vir elke resep in my boek, maar as ek moet kies sal ek die hoenderpoot-en-afval-resep kies.

Wat is jou staatmaker-ete wat jy by die huis maak?

Pap en eiers (“sunny side up”, natuurlik). Ek het hiermee grootgeword en ek het goeie herinneringe daaraan.

Is daar ’n resep waarvan jy baie hou om te maak?

Ek hou van afval-kerrie, veral om dit voor te berei.

Wat is jou beste kos-truuk?

Ek gebruik altyd ’n skoon, droë kombuis-lappie om die doppe van grondboontjies skoon te maak. Ek vryf die boontjies teen die lappie sodat die velletjies daaraan agterbly. Dis makliker om die boontjies so te eet.

Is daar iets wat jy nog nie geëet het nie wat jy graag sal wil proe?

Ek sal graag nog ’n truffle wil proe (’n tipe fungus).

Watter dis, dink jy, word die meeste oorskat?

Dit is moeilik. Mense vra gewoonlik watter dis word die meeste onderskat. Lag. Ek sal sê tradisionele Bobotie met maalvleis. Ek verstaan nie waarom mense dit eet nie.

Is jy nog betrokke by DRUM-tydskrif?

Nee, ek begin in Julie as kosredakteur by Woolworths se TASTE-tydskrif werk.