Oornag by die luukse Cradle Boetiekhotel

Die Cradle Boetiekhotel is op ’n 7 000 Ha-natuurreservaat in die Wieg van die Mensdom geleë. Dié luukse hotel bevat eko-vriendelike hout- en grasdak kamers, asook ’n asemrowende “Eienaars-kothuis”. Alle kamers het onder meer ’n privaat-stoep, lugreëling, en-suite badkamers, plasma TV’s en gratis WiFi.

Die topklas Cradle-restaurant is ’n klipgooi van die kamers af. Met sy indrukwekkende argitektuur en onvergeetlike 180° uitsigte oor die vallei is dié eetplek ’n moet-besoek. Gaste het ook die opsie om piekniekmandjies te bestel wat luilekker onder die skaduwee van die Stinkhoutbome by die Motsetse-strome geniet kan word.

Vir die avontuurlustiges is daar ook die opsie om op private safari’s te gaan en selfs twee kenmerkende fossiel-uitgrawings te besoek. Boonop is dié lafenis slegs 40 minute se ry van Johannesburg af.

Besoek cradlehotel.co.za vir meer inligting.

Een gelukkige leser kan een nag se verblyf vir twee in die “Eienaars-kothuis” by die Cradle Boetiekhotel, ter waarde van R5 000, wen! Ontbyt en aandete is ingesluit. Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Sluitdatum: 11 September om 24:00