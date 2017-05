Ouma Ria se bruinpoeding

Genoeg vir 6

Stroop

500 ml (2 k) kookwater

250 ml (1 k) suiker

’n knypie sout

Beslag

30 ml (2 e) sagte botter

60 ml (¼ k) suiker

’n knypie sout

1 eier

30 ml (2 e) fyn appelkooskonfyt

125 g (1 k) koekmeel, gesif

125 ml (½ k) melk

30 ml (2 e) melk, ekstra

5 ml (1 t) koeksoda

5 ml (1 t) vanieljegeursel

Karamelsous

500 ml (2 k) room

375 ml (1½ k) suiker

1 liter (4 k) melk

5 ml (1 t) vanieljegeursel

’n knypie sout

Voorverhit die oond tot 180 °C. Smeer ’n oondvaste keramiekbak van 15 cm x 25 cm x 5 cm met botter.

Stroop

1 Voeg al die bestanddele vir die stroop bymekaar en kook tot dit net begin verkleur. Haal af en hou eenkant

Beslag

2 Room die botter, suiker en sout saam tot lig en donsig. Voeg die eier by en klits vir sowat 2 min. met ’n hoë spoed.

3 Voeg die appelkooskonfyt by, dan die halfkoppie melk. Meng deeglik. Meng die ekstra melk (2 e) en die koeksoda tot ’n gladde pasta vorm. Voeg by die beslag en meng goed.

4 Gooi die stroop in die bak en skep die beslag versigtig boop. Bak vir sowat 30 min.

Karamelsous

6 Voeg al die bestanddele saam en kook vir 25 min. oor matige hitte tot die sous ’n karamelkleur kry. Haal af en sit voor met die warm poeding.