Paralimpiese Spele: nóg dubbele goud vir SA

Ernst van Dyk (43), ’n ou bekende in die wêreld van handfietsry en Paralimpiese spele, het gister eerste geeïndig in die padwedren vir handfietse (H5). Dit is vanjaar sy sewende en laaste Spele. Van Dyk het saam met Alessandro (Alex) Zanardi van Italië en die Nederlander Jetse Plat oor die wenstreep gery (in ’n tyd van 1:37:49), maar omdat van Dyk se voorwiel eerste oor die wenstreep is, is hy as die wenner gekroon.

Op dieselfde dag, en gedurende dieselfde 30 minute, het die spiesgooier Reinhardt Hamman ook ’n goue medalje gewen! Hamman se gooi van 50.96 m in die spiesgooi vir mans (F38) is ’n nuwe Suid-Afrikaanse én Afrika-rekord. Colombia se Luis Fernando Lucumi Villegas was tweede met sy gooi van 49.19 m terwyl Javad Hardani van Irak die bronsmedalje verseker het met ’n gooi van 48.46 m.

Suid-Afrika het nou 11 medaljes in totaal by die 2016 Paralimpiese Spele in Rio.

