Pecanwood Manor: Upington-oase

Ons was van Kaapstad op pad na die Kgalagadi Oorgrenspark, en dis ’n redelike lang rit. Dit was slim om Pecanwoord Manor in Upington as ons oornagplek te kies.

Ná soveel ure op die pad, was die hotel ’n absolute oase. Ons is vriendelik deur die eienaar verwelkom en sy het ons dadelik laat tuis voel. Ons is bederf met vars linne, handdoeke, baie spasie, ’n televisie in die kamer (ons kan tog nie die rugby mis nie!) en ontbytpakkies vir die volgende oggend se verder ry. Dié pakkies – gevul met jogurt, biltong, ontbytstafies, broodjies en vele meer – het tot ons redding gekom.

Die kamers is luuks en daar is heelwat pakplek indien jy sou besluit om langer oor te bly. Daar is lugverkoeling vir die warmer dae in die Noord-Kaap.

Pecanwood Manor is aan die onderkant van die dorp, in ’n boomryke area by die Oranjerivier. Dis ’n stil omgewing en die pragtige koeltebome maak dit ’n lieflike area vir ’n stappie in die laatmiddag.

Wat benodig jy?

Jou kleretas, ’n boek (as jy hou van lees), jou rekenaar (as jy werk moet doen).

Wat kan jy doen wanneer jy daar is?

Kanoe op die Oranjerivier

Daar is ook ander bote wat jou op die Oranjerivier uitvat vir ’n somerkelkie tydens sonsondergang

Daar is ’n verskeidenheid restaurante asook wynplase om te besoek

Die Kgalagadi Oorgrenspark is minder as 300 km van Upington af. Dagbesoekers is welkom

Pecanwood Manor was ’n verfrissende deel van ons lang reis na die rooi duine. Knoop dit in die oor as jy ’n besoek aan die Kgalagadi Oorgrenspark, die Augrabies Waterval Nasionale Park, die blommeprag van Namakwaland, Riemvasmaak of Namibië beplan.

Dit is moeilik om altyd alles in te neem wat jy ervaar, veral as jy weet jy kom slegs een keer elke ses jaar in daardie omgewing. Maar Pecanwood Manor sal ons nie sommer vergeet nie.

Kontakbesonderhede

50 Steenbok Avenue, Upington

Webblad: www.pecanwoodmanor.co.za

E-pos: [email protected]

Kontaknommer: 082 898 4720