Perrrfekte gestewelde pret

Die produksie word van 1 tot 23 Julie 2017 by die Lyric by Gold Reef City aangebied deur KickstArt Productions, die vervaardiger van Shrek, The Musical.

Die produksie word gekenmerk deur skouspelagtige kostuums en heerlike gesinsvermaak.

Die pantomime is geskryf en geregisseur deur Steven Stead; Earl Gregory is die gestewelde kat; Ilse Klink is die goeie fee en Michael Richard is die bose towenaar. Janine Bennewith is die choreograaf en Rowan Bakker die musikale regisseur.

Die vertonings begin Woensdag om 14:30, Donderdag en Vrydag om 19:30, Saterdag om 14:30 en 19:30 en Sondag om 11:00 en 16:00.

Kaartjiepryse wissel tussen R150 en R260 per persoon en is beskikbaar by goldreefcity.co.za, Gold Reef City Box Office en Computicket.