Pienk lamingtons (ystervarkies)

Basiese sponskoek

Genoeg vir 2 koeke

• 4 eiers

• 260 g strooisuiker

• 280 g koekmeel

• 15 ml bakpoeier

• 250 ml melk

• 100 g botter

• 5 ml vanielje

1 Voorverhit die oond tot 180 °C. Voer twee 17,5 cm-koekpanne met bakpapier uit vir hoë koeke, of twee 20 cm-panne vir laer koeke, en spuit met kleefwerende kossproei.

2 Klits die suiker en eiers tot dik en lig.

3 Sif die meel en bakpoeier saam en vou by die eiermengsel in.

4 Verhit die melk en botter, maar moenie laat kook nie.

5 Roer die warm melkmengsel by die res van die bestanddele en gooi die vanielje by.

6 Verdeel die mengsel tussen die pannetjies en bak vir 25-30 min. in die middel van die warm oond tot goudbruin.

Basiese botterversiersel

Meng 500 g botter, 500 g versiersuiker en 5 ml vanielje met ’n handklitser en klop tot die versiersel lig en donsig is.

Pienk lamingtons

Maak een hoeveelheid van die basiese sponskoekresep

1 Smeer 2 lamington-panne van 26 cm x 22,5 cm x 4,5 cm met botter en bestuif met meel.

2 Vul die pan met die basiese koekdeeg en bak vir 30 min. in ’n voorverhitte oond van 180 °C, of tot ’n toetspen skoon uitkom. Laat afkoel en keer op ’n snyplank uit.

3 Sny die koek in 15 vierkante en hou eenkant tot benodig.

4 Maak ’n pakkie pienk jellie volgens die aanwysings op die pakkie aan.

5 Laat staan tot die jellie begin set maar nog loperig is.

6 Doop die koekvierkante in die jellie.

7 Gooi 250 ml fyn klapper in ’n bord en rol die vierkante daarin.

8 Sit vir 20 min. in die yskas en sit voor.