Plantsakkies vir elke geleentheid

Plantsakkies kan gebruik word vir:

Geskenke

Troues

Tafeldekor

Versiering in jou huis

Partytjies

Hoe maak mens dit?

Sny ’n strook materiaal van 20 cm x 40 cm. Vou albei kort kante om en stik. Vou die materiaal dubbeld met twee afgewerkte kort kante op mekaar en stik die kante toe. Om die “boom”-vorm te maak, stik dwarsstiksels oor synate. Dop uit en vou boonste rant terug.

Jy maak jou eie keuse van groot en vorm en pas jou uitknipsles daarvolgens aan. Vetplante werk die beste as dit kom by so sakkie. Dit hou lank. Jy kan ’n plastiek-bakkie in die sakkie sit om te voorkom dat die grond die sakkie vuil maak. Bind ’n strik om die sakkie as dit vir ’n geskenk is.

Plekke waar mooi lap gekoop kan word

DesignTeam

Skinny Laminx

Hertex Fabrics

Verskeidenheid van vetplantjies

Woestynrosies

Spekboom

Kaktus-tipe plantjies

Hierdie plantjies het min water nodig en kan ook binne jou huis oorleef.

Wanneer jou plante groot genoeg is, kan jy hulle in jou tuin plant en die sakkie weer vir ’n nuwe plantjie gebruik. Of die sakkie kan selfs gebruik word net vir ’n stoorplekkie in jou badkamer (oorstokkies, watte, grimering, toiletrolle, ens.)