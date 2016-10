Pukke-student laat die internet gons

Rynaard De Goede, ’n student aan die Noordwes-Universiteit (NWU), het die studente-betogings oor die #FeesMustFall-probleem op ’n positiewe manier benader deur ’n video te maak waar hy vrede en liefde in die plek van betogings, voorstel.

Die video, getiteld “Love overcomes”, is reeds meer as 11 000 keer op YouTube gekyk, meer as 300 000 op Facebook en meer as 10 000 gedeel.

Rynaard gebruik die woorde: “Love does not cause division. Love does not label. Love does not decimate. Love knows no boundaries. Love overcomes all. #JustLove” om die video te verduidelik.

Die video skop af met Rynaard wat ’n naambord buite een van die klasse op kampus neersit en studente uitnooi om gratis drukkies te kry.

Kyk na die hartroerende video hier:

