Pulse: Jou mening maak saak

Hoe werk dit?

PULSE is ’n maklike app vir jou slimfoon wat ons gebruik om met jou te kommunikeer sodat ons vir jou meer leesstof van jou keuse kan gee. Laat jou mening tel deur vandag nog vir ons paneelbespreking in te teken.

• Laai die Pulse-app af vanaf iStore of Google Play

• Volg die aanwysings om te registreer

• Antwoord “Ja” wanneer jy gevra word of jy ’n paneelkode het en tik Pulse01 as die kode in

• Jy sal ’n boodskap op jou slimfoon ontvang wanneer nuwe vrae beskikbaar is

Dit is so maklik!