~

Kaapstad en omstreke: blyplek, werkplek, speelplek, droomplek vir soveel mense! Vra maar net rond. Hier is jou betroubare straatgids wat nooit “offline” is of jou in die steek laat omdat daar nie sein is nie. En, vir ekstra lekkerte, ’n gids met 22 moet-ry 4x4-roetes! Deur Mariette Snyman. Hooffoto Pixabay