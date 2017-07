Roger Federer slaan rekords los by Wimbledon

Eight championship points. Eight celebrations. Eight #Wimbledon titles. @rogerfederer through the years… pic.twitter.com/Syx1LG9Ou4

Federer is vierde uit die wêreld se hoogste betaalde atlete volgens die 2017-Forbes-lys. Christiano Ronaldo (sokker) loop voor, gevolg deur LeBron James (korfbal) en Lionel Messi (sokker). Die naaste tennisspeler op die lys is Novak Djokovic in die 16de plek, gevolg deur Rafael Nadal op 33 en Andy Murray is 40ste. Hierdie inkomste is nie net van prysgeld nie, maar kom ook van borgskappe af. Federer se inkomste draai naby $64miljoen.

Federer het ’n groot deel van die seisoen uitgesit oor ’n kniebesering en hy het nie gedink dat hy sou wen nie. Hy noem ook dat hy bekommerd is oor sy ouderdom – hy is ouer as meeste van sy teenstanders. Hy het egter bewys dat dit belangrik is om goed te herstel en dat veggees en die regte houding tel. Alhoewel hy bekommerd was oor sy fiksheid tel die feit dalk dat hy as pa van twee stelle tweelinge onder die ouderdom van 10 gereeld agter hulle moet aanhardloop!