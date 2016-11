’n Rooi Kersfees hoef nie glinster-rooi te wees nie, jy kan die kleur aanpas om by jou styl te pas. Sonder blink Kersvaders kan jou Kerstafel klassiek en onvergeetlik wees. ’n Rooi Kersfees-tema is kindervriendelik juis omdat dit so helder is.







Loer eers in jou eie kaste voordat jy die winkels invaar. Dit is lekker om iets ’n nuwe voorkoms te gee vir jou Kerstafel. Daar is baie rooi en wit eetgerei en versierings beskikbaar wat sagter op die oog is as net bloedrooi.

Vir jou geskenke, gebruik gewone slagterspapier en druk rooi ontwerpe op jou rekenaar om hieraan te heg. Rooi geruite lint is ’n wenner om hierdie geskenkies af te rond.







#rooirosewenk: Hou by koel rooie of warm rooie. Moet dit nie meng nie.

Verskaffers:

Liesel Trautman: 073 275 9494

Mr Price Home: 0800 212 535

Zara home: 010 020 -2837

@Home: 0860 576 576

Liesel Trautman-breekware (POA)

Liesel Trautman (POA)

Wynglas (R39.95) Mr Price Home

Lint (R59.99 per 3 meter) Mr Price Home

Breekware (vanaf R89.90) Zara Home

Slaaibak (R349) @Home

Stel van 4 servetringe (R279) Zara Home

Eetgerei met ’n KerstemaZara (vanaf R89.90 tot R359) Zara