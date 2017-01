rrwenk: rugpyn

• As jy rugpyn sonder enige swelling het, drink vir pynverligting ’n oor-die-toonbank pynpil met asetaminofeen as aktiewe bestanddeel.

• As jy rugpyn het mét swelling, inflammasie of ’n warm, rooi plek oor die seer gedeelte, drink ’n anti-inflammatoriese pynpil soos aspirien of ibuprofen.

• As jou pyn nie binne twee weke vanself opklaar nie, laat ’n dokter daarna kyk.

