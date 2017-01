rrwenk: verwyder oorwas tuis

Skielik bietjie doof? Of sing jou ore? Een van die algemene oorsake is oorwas wat diep in jou oorkanaal opbou. Jy kan dit tuis verwyder, mits jy nie oorpypies (grommets) het nie, of aan ’n ernstige chroniese oorkwaal ly nie.









Maak so

• Jy het ’n 5 ml-spuit of -oogdrupper en baba-olie of gliserien nodig.

• Maak die olie of gliserien sterk louwarm maar dit mag jou nie brand nie.

• Trek ’n bietjie op in die spuit of drupper.

• Hou jou kop regop en trek jou oorskulp opwaarts. Dit maak die oorkanaal meer toeganklik.

• Spuit ’n paar druppels in die oorgat. Moenie die spuit indruk nie. Die olie sal vanself inloop.

• Wag vyf minute dat die was kan sag word.

• Sak jou kop skerp na jou skouer sodat die was kan uitloop.

• Jy kan nou ook ’n bietjie warm water in jou oor indrup.

• Maak jou oor goed droog met ’n handdoek of haardroër.

• As jou gehoor ná ’n paar herhalings nie beter is nie vra ’n dokter om te kyk wat skort.