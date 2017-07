Ruan Josh & Franja du Plessis sing saam

Franja en Ruan. Soos ander kinders deel hulle hul ouers, Juanita en Doepie, se gene, talent én van.

Met dié verskil: dis Du Plessis.

Dié broer en suster het binne omtrent ’n jaar behoorlike kepe in die musiekbedryf uitgekerf. Franja se debuutalbum, My verhaal, wat verlede jaar uitgereik is, is met twee Ghoema-toekennings bekroon: beste nuweling én beste vroulike kunstenaar van die jaar. Ruan se album, Eggo, is vroeër vanjaar uitgereik en kry wyd lof van resensente en is gewild op radiostasies landwyd.

Ruan, wat ’n B.Com.-graad in bemarkingbestuur aan UNISA verwerf het, bestuur sy ouers se platemaatskappy JRECORDS en WOW-musiekverspreiders.

Franja het musiekteorie en –vervaardiging aan die Berklee Online Music College in Amerika studeer en is betrokke by haar ouers se platemaatskappy.

Hulle is nogal vinkel en koljander. Albei huil én bloos maklik, veral wanneer komplimente uitgedeel word. Maar hulle lag ook spontaan en straal lewenslus en energie uit.

Ongelukkig is Franja en Ruan ook uitgelewer aan jaloesie, venyn en vooroordeel. Hul ma is immers die Suid-Afrikaanse superster Juanita du Plessis, wat al elke denkbare musiektoekenning gewen en nagenoeg 2,5 miljoen albums verkoop het.

Luister hier na Ruan Josh en Franja se duet, EK WIL LEWE: