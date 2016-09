SAADA-ekspo’s

Die Suid-Afrikaanse Oudhede, Kuns en Ontwerp-vereniging (SAADA) het onlangs die datums van hul jaarlikse ekspo bekendgemaak!

Dié jaar kan kuns fanatici uitsien na SAADA-geleenthede in Johannesburg, met ’n soortgelyke byeenkoms wat in 2017 in Kaapstad gaan plaasvind.

Datums vir dié onderskeie ekspo’s is soos volg:

Johannesburg

Waar: Die Wanderer’s Klub in Illovo

Wanneer: 28 – 30 Oktober 2016

Tyd: 10:00 – 18:00

Kaapstad

Waar: The Lookout, V&A Waterfront

Wanneer: 17 – 19 Februarie 2017

Tyd:

Vrydag – 10:00 tot 20:00

Saterdag – 10:00 tot 19:00

Sondag – 10:00 tot 17:00

Besprekings kan op die SAADA-webtuiste gedoen word.