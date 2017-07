Season of Sauvignon by Durbanville Hills

Season of Sauvignon is ’n wonderlike geleentheid om Durbanville Hills te ontdek en die feestelikhede sluit verruklike verversings, goeie vermaak en pryswennerwyne in. Kaartjies, beskikbaar deur Webtickets, kos R100 vir volwassenes en R50 per kind.

Die Durbanville Hills Sauvignon Blanc is bekend vir sy tropiese vrugtegeure en ’n varsheid op die palet. Hierdie Sauvignon Blanc en Durbanville Hills se sauvignon-geïnspireerde vonkelwyn, wat pas bekend gestel is, sal twee van dié naweek se uitblinkers wees. Gaste word genooi om met ’n glas wyn in die hand terug te sit en te ontspan op die grasperke terwyl hulle na Paige Mac (’n gunsteling by dié wynplaas) se sielvolle sang luister. The Renegades gaan ook optree.

’n Verskeidenheid van Kaapstad se kostrokke sal te vinde wees sodat feesgangers enigiets van hamburgers tot tacos, toebroodjies tot oesters, en kaas- en charcuterie-borde kan geniet.

Ouers kan ’n blaaskans (en ’n glas Sauvignon Blanc) vat terwyl die jongspan op springkastele spring, kaskar ry, sandkuns maak, gesigte verf, kyk na toertjiekunstenaars en ballonne vou, pyl en boë skiet – en vele meer. Die Curry Cup-finaal sal ook uitgesaai word in die wynproekamer vir al die stoere rugbykykers.

Martin Moore, Durbanville Hills se keldermeester, sê dat hy en sy span daarna uitsien om hul nuwe druiwe-oes saam die feesgangers te vier. “Ons het vanjaar ’n uitstekende oes gehad, en ons wyne weerspieël dit. Ons is opgewonde om ons gaste terug te nooi sodat hulle al wat Sauvignon is, kan geniet.”

Vir verdere inligting

Datum: 28 en 29 Oktober 2017

Tyd: 11:00 – 18:00 (Saterdag en Sondag)

Toegangsgeld: Persone bo 18: R100 pp, insluitende ’n wynproeglas en 8 wynproekaartjies

Kinders (2 – 18): R50 pp, insluitende ’n vrugtesappie en twee aktiwiteitskaartjies

Kaartjies: Kaartjies is beskikbaar deur Webtickets of by die hek

Vir meer inligting, stuur ’n e-pos aan [email protected] of bel 021 558 1300