Die jaarlikse Sisters with Blisters protes-pretloop, een van die grootstes van sy soort, vind vanjaar by Chris Saunders Park in Umhlanga en Montecasino in Fourways plaas.

Dit skep nie alleen bewustheid rondom die kommerwekkende hoë syfers van vroue- en kindermishandeling in Suid-Afrika nie, maar noodsaak ook slagoffers, dié wat slagoffers ken en die wyer publiek om oor te gaan tot aksie daarteen. Hiermee saam samel dit ook broodnodige fondse in vir organisasies wat aktief met mishandelde vroue en kinders werk.

Dit is ’n geleentheid vir die hele gesin om in hul prettigste uitrustings op te daag en die 5km-pretloop aan te durf. Selfs die honde-kinders is welkom!

Umhlanga

Wanneer: 20 November

Waar: Chris Saunders Park

Fourways

Wanneer: 26 November

Waar: Montecasino

Kaartjies kan aanlyn gekoop word by www.sisterswithblisters.co.za.