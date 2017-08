Sjef Mynhardt Joubert kook uit Peter Veldsman se nuwe boek

Hierdie is die droom van vele kosliefhebbers: om aan tafel te wees met die groot Suid-Afrikaanse gourmand, C. Louis Leipoldt en om na sy stories oor kos en kookkuns te luister.

Alhoewel dit ’n droom is wat nie waar sal kan word nie, word hier die geleentheid gebied om saam met die hedendaagse Leipoldt, Peter Veldsman, te kuier – die plaaslike gesag op onthaal en kook wat vele kokke geïnspireer het met sy unieke aanslag tot kosmaak. Op 27 Augustus 2017 sal Sjef Mynhardt Joubert disse van Veldsman se boek, Wat die Hart van Vol Is, interpreteer. Jy word genooi om deel te neem aan hierdie lieflike, intieme, middagete en om aan tafel te sit saam met Peter Veldsman – ’n ware koslegende.

Hierdie vyfgangmaaltyd sal plaasvind by Sjef Mynhardt Joubert se pragtige historiese “tuisrestaurant” in die Paarl. Dit beloof om ’n geleentheid te wees wat beide liggaam en siel sal voed.

Sitplekke is beperk, so maak seker jy bespreek so gou moontlik jou kaartjie deur Quicket by quicket.co.za

Waar: Sjef Mynhardt se “Tuiskombuis” by 24 Stasiestraat, Paarl

Wanneer: 27 Augustus 2017 om 11:30

Koste: R700 per persoon

Kontak: Trudy Oosthuizen by 0828969863