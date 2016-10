Skoolhuiswerk: wat ouers kan doen

*Hierdie is ’n uittreksel uit die artikel “Huiswerk-tameletjie” wat in die Oktober 2016-uitgawe van rooi rose verskyn het.

Wat ouers kan doen

Skep huiswerkroetines wat kan werk:

• Bepaal ’n daaglikse tyd spesiaal vir huiswerk, voordat die kind te moeg is. As die kind nie huiswerk het nie, kan sy vooruit werk aan take, hersien, lees of opsommings maak. Dis beter as dit elke dag op dieselfde tyd is en naweke insluit sodat dit ’n gewoonte word.

• Laat jou kinders op grond van hul ouderdom genoeg tyd aan huiswerk bestee en nie veel langer of korter nie.

• Leer hulle om hul huiswerk, take en aktiwiteite in ’n dagboek of weeklikse beplanner aan te teken.

• Verminder afleidings: klanke, skerms, speelgoed …

• Voorsien wat nodig is: ’n lessenaar op ’n stil plek met genoeg lig; toegang tot bronne via die Internet of boeke; skryfbehoeftes …

• Leer hulle dis werk voor speel, maar onthou dat baie kinders ná skool eers rus nodig het voor hulle weer kan konsentreer.

• Bou gereelde, maar kort pouses in. ’n Aftellerklok help kleintjies om hierby te hou.

• Hou ietsie gesonds om aan te kou byderhand.

• Moenie die moeilikste en grootste werk vir laaste los nie.

• Moenie uitstel nie, begin dadelik met take of leerwerk.

• Wees ’n positiewe voorbeeld van die waarde van leer en lees sodat die kind besef leer is ’n lewenslange proses. Dit help as jy terwyl hulle werk ook in die nabyheid besig is met iets soos admin of rekeninge betaal.

• Ontwikkel jou kind se algemene kennis en maak leer daagliks relevant.

• Inligting oor die kurrikulum; hoe vordering gemeet word; jou kind se onderwysers, hul name, sterk punte en gebreke; die onderwysers se verwagtinge van huiswerk; onderrigmetodes; die skool se gedragsbestuur, reëls en die beloningstelsel kan baie nuttig wees en jou leiding heelwat makliker maak .

• Laat met keuses soveel beheer en verantwoordelikheid moontlik aan die kind oor: wat, wanneer en hoe.

• Lê meer klem op insette en pogings as op uitsette, punte en prestasie.

• Moenie te veel druk plaas nie: “Doen net jou bes”, is druk!

• Beperk skermtyd.

• Help hulle kontrolelysies te maak van alles wat hulle moet doen voor hulle gaan slaap, of soggens voor hulle skool toe gaan.

• Aanmoediging en belonings is doeltreffender as omkoop en straf.

• Sorg vir ’n balans: reg en genoeg eet, genoeg slaap, fisieke oefening en aktiwiteite, tyd om te speel, ontspan en sosialiseer.

Leer hulle van kleins af dink en doen

• Moenie iets doen wat hulle self kan doen nie: eet, aantrek, take, onthou wat hulle moet inpak of doen nie.

• Moenie te gou antwoord, wys of help nie. Laat hulle eers self probeer.

• Laat hulle toe om foute te maak en daaruit te leer.

• Vra eerder as om te sê.