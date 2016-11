Skoonheid: geskenke vir Kersfees

Om vir iemand skoonheidsprodukte te koop, is ’n goeie toets om te kyk hoe goed jy hulle ken, aangesien dit baie persoonlik is en almal se smaak verskil.

Kies só die regte geskenk vir die spesiale vrou in jou lewe

• As jy vir haar parfuum wil koop, speel dit veilig deur iets soortgelyk te gee as wat sy reeds gebruik of kies ’n geur wat in haar parfuum-persoonlikheidskategorie val.

• Koop vir die Mamma in jou lewe ’n goeie sonskerm wat sy kan gebruik en sommer ook vir die jongklomp kan aanwend gedurende die vakansie.

• Vir ouma, sussie of ’n vriendin kan jy altyd ’n lekker gesigmasker gee waarmee sy haarself kan pamperlang, of selfs ’n geskenkbewys by haar gunsteling-spa.

• ’n Goeie haarstilering-item is altyd ’n wenner. Ek weet dit is beslis dié Kersfees op my lysie.

• Goeie grimering, soos ’n lekker blosser of ’n goeie lipstiffie is ook altyd oulik om in die kerskous te gooi.

Oorweeg dalk die volgende

Urban Decay Black Mail Vice Lipstick (R700)

ghd V Gold Limited Edition & ghd Air Proffesional Hairdryer (R3 999)

Dr. Haucshka Rose Nurturing Body Wash (R296)

Elizabeth Arden Untold 3 Piece Gift Prestige Set (R1 190)

Helase Photo Repair Cream (R485 vir 50ml)

Mii Cosmetics Celestial Skin Shimmer (R580)

Kalahari Spa Vita-gel Mask (R308)

Garden Party



Kies só die regte geskenk vir die man in jou lewe

• ’n Man wat lekker ruik is baie aantreklik. Speel dit veilig deur vir hom ’n lekker naskeermiddel of parfuum te koop.

• Baardolies is deesdae hoogmode. Koop vir hom ’n lekker olie sodat hy sy baard mooi kan versorg.

• Daar is soveel oulike skoonheidsprodukte vir mans, moenie bang wees om vir hom ’n vogroom te gee nie, jy sal verbaas wees hoe baie hy daarvan sal hou.

• Vir die jonger man in jou lewe kan jy altyd ’n haarjel gee wat hy kan gebruik.

Oorweeg dalk die volgende

Mr.Burberry Beard Oil (R650 vir 30ml)

Lipidol After Shave Oil (R79,95)

Crabtree & Evelyn Shave Soap (R650)

The Body Shop Shaving Gift Bag (R425)

The SIX Men’s Beard Oil (R280 vir 30ml)

BioMedical Emporium Shave Relief Serum (R555)

Issey Miyake L’Eau d’Issey Pour Homme – Noir Ambre eau de parfum spray (R1 865)

John Varvatos Gift Set (R1 495)

HairGum (R149)



Kies só die perfekte geskenk vir die tiener in die familie

• Bederf ’n moderne jong dame met ’n lekker haarproduk, of ’n sproei waarmee sy haar hare vir die vakansie kan kleur.

• ’n Geskenkbewys om haar naels vir die vakansie te laat doen kan ook goed werk, aagesien sy nie by die skool haar naels mag laat verf nie.

• Dit is altyd ’n goeie idee om vir ’n tienerseun ’n lekker pakkie met lekkeruik-produkte te gee.

• ’n Lekker lipbalm vir die seuns en ’n goeie lipglans vir die dames is ook oulik om dié jaar in die kerskous te sit.

• Vir die jonger kinders kan jy badskuim koop om badtyd pret te maak.

Oorweeg dalk die volgende

Yardley Gorgeous Gift Set (R399,95)

Coty Gravity Gift Set (R199,95)

Dream Nails Candi Crush Mani (R50)

MAC Retro Matte Liquid Lip Colour - Divine Divine (R300)

Kardashian Beauty Metal Bristle Paddle Brush (R243,75)

Fish Men Styling (R109.95)

Lush Cosmetics Santa in Space (R495)

Ordinary Skincare Moisturising Balm (R310)

Sorbet Man Travel Man Pack (R110)

Label.M Powder Spray in Pink (R331)