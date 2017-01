Slaai met bokmelkkaas, parmaham, mielies & bessies

Genoeg vir 6

Bokmelkkaasrolletjies

• 15 ml (1 e) olyfolie

• 5 ml (1 t) heuning

• 30 ml (2 e) pistasieneute, gekap

• 30 ml (2 e) sesamsaad

• 30 ml (2 e) sonneblomsaad, gekap

• 30 ml (2 e) hennepsaad

• sout en swartpeper

• 200 g bokmelkkaas

1 Verhit die olyfolie oor matige hitte. Braai die heuning, pistasieneute, sesam-, sonneblom- en hennepsaad vir 2-5 min. daarin, of tot liggies gerooster.

2 Geur en laat afkoel.

3 Rol die bokmelkkaas in klein balletjies. Sit die saadmengsel in ’n bakkie en rol die balletjies daarin tot hulle heeltemal bedek is.

Mielieslaaisous

• Verhit 15 ml (1 e) olyfolie in ’n pan oor matige hitte. Braai ’n klein gesnyde uitjie daarin tot sag. Voeg die pitte van 1 soetmielie by en braai vir nog 1-2 min. Trek van die hitte af en voeg 80 ml (⅓ k) olyfolie, 30 ml (2 e) witwynasyn, 10 ml (2 t) heuning en 5 ml (1 t) korrelmosterd by. Meng goed en geur met sout.

Slaai

• 1 spanspek, geskil en in agtstes gesny

• 100 g parmahamlappies

• 100 g basiliekruid

• 100 g kruisement

• 100 g slaaiblare

• 250 g frambose

• 250 g swartbessies

1 Draai ’n lappie parmaham om elke spanspekskyf.

2 Meng die basiliekruid, kruisement, slaaiblare, frambose, swartbessies, bokmelkrolletjies en mielieslaaisous saam op ’n mooi opdienbord.

3 Sit die spanspekskywe bo-op en sit voor.