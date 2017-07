Slaai van fetakaas, lemoen, bronkors, roket & heuning-amandels

Genoeg vir 4

4 groot lemoene, geskil en in segmente verdeel

400 g fetakaas

’n groot hand vol bronkors (watercress) of ’n hand vol roketblare

Geroosterde heuningamandels

45 ml (3 e) botter

150 g (1½ pakkies) gevlokte amandels

45 ml (3 e) heuning

Basiese slaaisous

Genoeg vir 125 ml (½ k)

80 ml (1/3 k) olyfolie

30 ml (2 e) witwynasyn

1 knoffelhuisie, gekneus en fyn gekap

5 ml (1 t) Dijon-mosterd

’n hand vol gekapte pietersielie, grasuie en tiemie

sout en swartpeper

1 Smeer ’n bakplaat liggies met olie. Smelt die botter vir die amandels in ’n kastrolletjie oor matige hitte. Roer die amandels by en kook vir 1 – 2 min. of tot die amandels verkleur.

2 Roer die heuning en sout by en kook vir nog 2 – 3 min., of tot die amandels goudkleurig is en die heuning gekaramelliseer het.

3 Sit die neute eweredig op die gesmeerde bakplaat. Laat afkoel en breek in kleiner stukkies.

4 Klits die bestanddele vir die basiese slaaisous saam en geur volgens smaak.

5 Sit die lemoensegmente, fetakaas en slaaiblare in ’n mengbak en giet van die slaaisous oor.

6 Verdeel die slaai tussen 4 borde, strooi die amandelstukkies oor en sit dadelik voor.