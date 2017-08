Slaan ouderdom ’n kishou met Collagen Lift® Paris “Red Carpet”-kapsules

Collagen Lift® Paris se “Red Carpet” Kollageen en Hialuroonsuur-kapsules is ’n drinkbare oplossing wat die voorkoms van plooie tot en met 50% kan verminder.

Wat is Hialuroonsuur? Dit is ’n jel-agtige molekule wat jou vel sponserig en plomp maak. Dit is ’n uitstekende bevogtiger wat die voorkoms van plooi en fyn lyne verminder terwyl di took die vel-oppervlak gladder maak. Boonop stimuleer die kollageen-produksie in die vel wat op sy beurt die elastisiteit daarvan verbeter.

Hialuroonsuur-aanvullings? Om Hialuroonsuur mondelings in te neem help die vel om vog terug te hou, terwyl dit ook die kollageen-vlakke optimal hou. Die eindresultaat is verskeie teenveroudering-voordele wat ’n sigbare uitwerking op die gelaat het.

Collagen Lift® Paris se “Red Carpet” Kollageen en Hialuroonsuur-kapsules is by uitgesoekte Clicks-winkels, asook aanlyn, te koop.

Besoek www.collagenliftparis.co.za vir meer inligting.

