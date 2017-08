Smelt-in-die-mond-koekies

Maak 30 koekies

• 500 ml (2 k) koekmeel

• 80 ml (1⁄3 k) kakao

• 3 ml (½ t) bakpoeier

• knypie sout

• 250 ml (1 k) sagte botter

• 125 ml (½ k) suiker

• 1 eier

• 5 ml (1 t) vanieljegeursel

• 150 g (1½ blok) donkersjokolade, fyn gekap

• 125 ml (½ k) gevlokte amandels, fyn gekap

• Versiersuiker om oor te strooi

Voorverhit die oond tot 180 °C. Voer ’n bakplaat met silikoon- of bakpapier uit.

1 Sif die koekmeel, kakao, bakpoeier en sout saam in ’n groot mengbak.

2 Room die botter en suiker saam tot lig en donsig. Voeg die eier en vanielje by en meng goed.

3 Meng die meel by die eiermengsel. Meng dan die sjokolade en amandels by. Bedek die deeg met kleefplastiek en sit vir 30 min. in die yskas.

4 Rol die deeg in eetlepelgrootte balletjies en pak 1 cm uit mekaar op die bakplaat. Druk effens platter en sif versiersuiker oor.

5 Bak vir 10-12 min. tot gaar en die bokante effens kraak. Draai die bakplaat ná 6 min. sodat die koekies eweredig bak. Laat eers effens afkoel op die bakplaat en tel dan op afkoelrakkies oor. Laat heeltemal afkoel.

6 Sif weer versiersuiker oor.