Soetkoekies

840 g (6 k) koekmeel

20 ml (4 t) bakpoeier

2,5 ml (1/2 t) sout

5 ml (1 t) fyn kaneel

5 ml (1 t) fyn naeltjies

5 ml (1 t) fyn neutmuskaat

450 g botter

375 ml (11/2 k) suiker

10 ml (2 t) vanieljegeursel

4 eiers

Voorverhit die oond tot 180 °C.

1 Sif die meel, bakpoeier, sout en speserye saam in ’n groot mengbak.

2 Room die botter, suiker en vanieljegeursel saam tot lig en romerig. Klits die eiers liggies en voeg by die bottermengsel. Meng goed.

3 Voeg die bottermengsel by die meelmengsel. As die deeg te styf is, kan jy ’n bietjie melk byvoeg om dit meer hanteerbaar te maak.

4 Bedek met kleefplastiek en laat rus vir 20 min. in die yskas. Rol die deeg op ’n meelbestrooide werkvlak uit en druk met ’n koekiedrukker uit. Bak vir 10-12 min. tot goudbruin en bêre in ’n digsluitende houer.