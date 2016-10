Somer 2016: kikker jou klerekas só op

Jy hoef nie noodwendig die duurste of nuutste items in jou klerekas te hê om stylvol te lyk nie, dit gaan bloot oor die vermoë om altyd styl te hê ongeag wat in jou klerekas is.

Ons gee ’n paar praktiese wenke oor hoe jy verlede jaar se somerklerekas kan regkry vir die nuwe seisoen:

Eerstens, pak weg jou wintersklere en maak plek vir jou somerklere.

Sorteer. Wees eerlik met jouself, gaan jy weer die spesifieke item(s) kan, of wil dra? Indien jy twyfel, voeg dit by die hoop wat aan minderbevoorregtes geskenk kan word.

Is daar dalk items wat vergete agter in jou kas lê wat jy weer sal wil dra, maar eers sal moet laat verstel – dalk ’n ritssluiter vervang of ’n knoop weer vaswerk?

’n Vraag wat ons almal wil vermy, maar tog belangrik is om te vra – pas dit nog?

Jou gunsteling, deurgeloopte paar leerskoene hoef nie in die drom te beland nie, neem dit na ’n plaaslike skoenmaker en vervang die ou sole met nuwes.

Voor jy by jou gunstelingklerewinkels invaar om jou somerklerekas aan te vul, kom ons kyk eers wat vanjaar se modetendense inhou:

Na afloop die 2016 New York-modeweek is dit duidelik dat die 90’s weer ’n gewilde modetendens is vir hierdie seisoen. Geometrie is ’n prominente motief en die blokhakskoen het ook die aandag getrek.

Langbroek (R450) Foschini

Halsnoer (R120) Woolworths

Sandale (R399) H&M

Krale- en borduurwerk word geïnspireer deur blommotiewe.

Langmourok (R1029) Zara

Sandale met kralewerk (R399) Foschini

Toppie met borduurwerk (R629) Zara

Tossels en valle is ook hoogmode.

Grys velvetrok (R629) Zara

Oorbelle met tossels (R129) H&M

Sweedseleer sandale (R299) Fashion Express

Kubaanse invloede met traditionele patrone, geborduurde motiewe en warm kleurskakerings.

Driekwartbroek (R1029) Zara

Swart en rooi geborduurde syrok (R2299) H&M

Sweedseleer en bamboes handsak (R1499) H&M

Oopskouer-toppies is ’n moet-hê-item hierdie seisoen, en saam met ’n paar vloot-geïnspireerde espadrilles-sandale is dit die perfekte kombinasie vir ’n gemaklike, steeds stylvolle, uitrusting.

Espadrilles sandale (Prys op aanvraag) Zara

Skouerlosebloes (R529) H&M

Skouerlosetoppie (R299) Foschini