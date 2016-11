Somer 2016: swembroeke

’n Paar dinge om te onthou wanneer jy ’n swembroek kies

• Ken jou lyf. Kies ’n swembroek wat jou pluspunte uitlig en die minder aantreklike dele wegsteek. Maar, moenie net vasstaar aan hoe die swembroek dra nie, dit moet ook by jou persoonlikheid pas.

• Regte broekies is belangrik. ’n Groter broekie is nie noodwendig meer vleiend nie, partykeer is kleiner wel beter. Pas verskeie groottes aan en kyk wat lyk die beste. ’n Hooggesnyde broekie laat jou bene langer lyk.

• Beklemtoon jou beste dele met helder kleure of patrone en steek dit waarvan jy nie hou nie met soliede kleure weg. Moenie bang wees om verskillende broekies en toppies te koop nie, baie winkels verkoop dit apart.

• Dra ’n toppie met valle of ekstra ondersteuning as jy jou borste groter wil laat lyk, en om jou heupe uit te balanseer.

• ’n 1940’s-styl retro-broekie met ’n hoë middel is nie noodwendig die vleiendste nie, maar as die broekie knap sit, kan dit ’n magie in toom hou. Dit is ook gemakliker as wat jy dink.

• ’n Bandeau-toppie sal jou borsgedeelte wyer laat lyk. Indien jy ’n peervorm is, is hierdie tipe toppie met valle heel moontlik die een vir jou.

• ’n Toppie met dik bande werk weer goed vir iemand met groot borste. ’n Dikker band aan die onderkant van die bikini sal ook jou borste in plek hou.

Ons gunstelingstyle vir 2016

Eilandstyl

Basies mooi

Kleurvol

Aktief

Strepe

