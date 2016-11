Genoeg vir 6

Deeg

• 50 g klapperolie

• 80 ml (⅓ k) water

• 210 g speltmeel

• 2,5 ml (½ t) sout

• hand vol kruie, fyn gekap

Tert

• 250 g kersietamaties

• 4 klein soetrissies, in die lengte deurgesny en ontpit

• 30 ml (2 e) olyfolie

• 2 groot murgpampoene, met ’n groenteskiller in linte gesny

• 250 g ricotta

Hempsaad-en-basiliekruid-pesto

• 2 groot hande vol basiliekruid

• 125 ml (½ k) hempsaad, fyn gemaal

• 2 knoffelhuisies, gekap

• 125 ml (½ k) olyfolie

• 60 g parmesaan, gerasper

Voorverhit die oond tot 200 °C.

1 Pak die kersietamaties en soetrissies op ’n oondpan. Gooi 15 ml olyfolie oor en strooi seesoutvlokkies oor.

2 Rooster vir 20-25 min. of tot die tamaties sag is en oopbars.

3 Meng die oorblywende olyfolie deur die murgpampoenlinte.

4 Verhit ’n riffelpan oor hoë hitte.

5 Skroei-rooster die linte vir 2 min. aan elke kant in ’n voorafverhitte, baie warm riffelpan, of tot riffelmerke verskyn.

Deeg

6 Bring die klapperolie en water in ’n kastrol tot kookpunt. Trek van die hitte af.

7 Meng die speltmeel, sout en kruie in ’n groot mengbak. Voeg die watermengsel by en roer tot ’n deeg vorm.

8 Knie tot die deeg heeltemal sag is.

9 Rol die deeg tussen 2 lae bakpapier uit tot 1 cm dik.

10 Haal die boonste laag bakpapier af en lig die deeg met bakpapier en al op ’n bakplaat. Bak vir 15 min. of tot liggoud en effens bros.

11 Pak die groente en ricotta op die halfgaardeeg.

12 Bak vir nog 15-20 min. tot goudkleurig.

Basiliekruidpesto

Maak dit terwyl die tert bak.

14 verwerk die basiliekruid, hempsaad en knoffelhuisies in die voedselverwerker tot glad en deurgemeng.

15 Hou die masjien aan. Hou die olie ’n entjie bokant die bak en voeg stadig by tot die pesto goed gemeng is.

16 Roer die parmesaan by en geur met sout.

17 Skep lepels vol van die basiliepesto op die tert net voor jy dit voorsit.