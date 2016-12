Sonbril-modes

Vra vir Susra

Wat is die hoofreël as dit by die versorging van jou sonbril kom?

Moet nooit jou sonbril met papierhanddoeke, snesies of servette afdroog of skoonmaak nie. Die papier is wel baie sag op die vel maar die getekstureerde oppervlak daarvan kan maklik jou lense krap. Gebruik liefs ’n mikrovesel-lappie.

Vlieënierstyl

Jy kan steeds nie ’n fout maak met die klassieke vlieënierstyl nie. Dit haal eenvoudig jaar na jaar die modeboeke.

Prada-sonbril (R3 690) Luxottica.

Sonbril (R399) Mango.

Miss Maxi-sonbril (R329) Zando.

Sonbril (R2 375) G-star.

Emporio Armani-sonbril (R2 090) Sunglass Hut.



Rond

Hou jy van die style uit die jare sestig? Hier’s jou kans om een van dié ronde sonbrille aan te skaf – dis terug op die rak.

Sonbril (R3 078) G-star.

Emilio Pucci-sonbril (vanaf R4 255) SDM Eyewear.

Vogue-sonbril (R1 090) Luxottica.

Sonbril (R249,50) Colette Hayman.

Ray-Ban (R2 290) Luxottica.



Katoog

Die glansryke sonbrille voeg soveel drama en styl by jou uitrusting dat jy maklik pure rolprentster kan voel.

Burberry-sonbril (R3 190) Sunglass Hut.

Dolce & Gabbana- Sonbril (R3 490) Sunglass Hut.

Tom Ford-sonbril (R4 186) SDM Eyewear.

Emilio Pucci-sonbril (R4 255) SDM Eyewear.

Vogue-sonbril (R1 090) Sunglass Hut.



Wayfarer-styl

Jy sal nie ’n fout maak met ’n Wayfarer nie – die styl pas almal, ongeag ouderdom en voorkoms. En was die Wayfarer-sonbril al ooit uit die mode?

Burberry-Sonbril (R2 990) Sunglass Hut.

Emporio Armani-sonbril (R1 790) Sunglass Hut.

Sonbril (R1 799) Von Zipper.

Ray-Ban-sonbril (R1 960) Luxottica.

Prada-sonbril (R3 090) Luxottica.