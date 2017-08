Soweto-gospelkoor in Johannesburg

Hulle het al voor wêreldleiers en ander bekendes opgetree, insluitend Nelson Mandela, the Britse Koninklike gesin, President Obama asook Oprah. Hulle het opnames gemaak en konserte gehou saam met verskeie wêreldbekende kunstenaars soos Celine Dion, John Legend, Stevie Wonder en Diana Ross. Dit is die Soweto Gospelkoor van wie ons praat en hulle tree eersdaags by die Wanderers Club in Johannesburg op.

Dié bekende koor het twee Grammy-toekennings ontvang en het ook ’n Emmy ontvang vir hul samewerking met Bono en U2 – hul is dus die mees bekroonde koor in die wêreld.

Wycliffe Bible Translation hou ’n WorldAlive-fondsinsamelingskonsert om hul Bybelvertaling te ondersteun. Die volle prys van elke kaartjie gaan direk aan Bybelvertalingsprojekte in die streek.

Meer inligting

Plek: Wanderers Club, Johannesburg

Datum: 2 September 2017

Tye: Die eerste vertoning begin om 15h00 en die tweede vertoning begin om 19h00

Kaartjies: Begin by R150 pp

Kry jou kaartjies hier