Spaar tyd met hierdie 10 modewenke

Een

Skrop skoensole skoon met tandepasta en -borsel. Wit skoene is veral ’n tameletjie as dit kom by skoonmaak. Om jou skoene in die wasmasjien te gooi, beskadig jy die gom en die materiaal van jou skoen. Gebruik eerder ’n ou tandeborsel en skrop in klein sirkelbewegings met suiwer wit tandepasta jou sool en spoel af. Nou kan jy elke dag jou beste voetjie voorsit

Silwerskoon-tekkies in 'n japtrap. Foto verskaf



Twee

Plak tweekant-plakband tussen jou bloesknope. Sommige knoophemde is geneig om oop te trek by die knope wanneer dit effens stywer sit. Dit het tot gevolg dat daardie “gunsteling”-hemp tot agter jou kas gehang word en vergete raak. Plak ’n repie tweekant-plakband (double sided tape) tussen jou knope op die naat, sodat die bo- en onderkant aan mekaar vassit en nie oopsper nie.

Foto: Pixabay



Drie

Hierdie is ’n gunsteling: Is jy bekommerd dat jou oop ritssluiter jou onkant in ’n geselskap in die verleentheid kan stel? Haak ’n sleutelring aan jou ritssluiter wat jy dan bo-aan jou broeksknoop haak. Dit verhoed dat die rits spontaan oopgly.

Foto verskaf



Vier

Om toutjies deur jou kappie of baadjie te ryg, kan ’n uitdaging wees. Ryg eers die toutjie deur ’n harde strooitjie voor jy dit deur die gaatjies van die kappie of baadjie ryg.

Foto: Pexels



Vyf

Sout en bakpoeier kan enige vlek baasraak. Ja, jy het reg gelees: ENIGE vlek. Hierdie twee bestanddele absorbeer van vetkolle tot wyn en sousvlekke en die beste is dat dit reeds in jou kombuiskas is. Hierdie wenk werk meer effektief as die vlek nog nie diep in jou kledingstuk ingetrek het nie. Gooi ’n hopie sout op ’n vetkol en laat staan vir ongeveer 15 minute voor jy liggies oor die kol met die sout skrop. Bakpoeier werk veral goed op vlekke soos wyn, koffie en bloed. Skrop met ’n klam tandeborsel oor die vlek tot die meeste in die bakpoeier absorbeer is. Was altyd jou kledingstukke daarna. As die vlek al ’n geruime tydjie in die materiaal ingetrek het, meng ’n titsel skottelgoedwasmiddel, byvoorbeeld Sunlight Liquid met water wanneer jy skrop.

Foto: Pexels



Ses

Skuur kerswas oor ’n ritssluiter wat haak. Die was het dieselfde effek as olie op droë masjinerie, sonder dat daar ’n olievlek op jou kledingstuk kan kom. Skuur die was oor die gedeelte waar die rits vashaak en siedaar!

Probeer die kleur kerswas dieselfde as jou kledingstuk hou. Foto verskaf



Sewe

Organiseer jou serpe. Jy is op soek na een spesifieke serp wat perfek by jou uitrusting sal pas, maar voor jy weet, lê jou hele versameling op die vloer uitgeval. Vergemaklik jou soektog deur stortringe aan ’n hanger te haak waaraan jy jou serpe kan hang. Sodoende spaar jy spasie en kan jy makliker die pasmaatserpie vir jou uitrusting kry.

Foto: Instagram



Agt

Baie van ons dra eerder geen armband as om met talle probeerslae te misluk om die hakie in die ketting te haak. Dis selde dat jy die gelukskoot tref waar die hakie in die regte sirkel haak – danksy ’n skuifspeld, kan dit verander. Buig die speld sodat dit ’n “S” vorm. Hou die bokant van die “S” in die palm van jou hand vas en haak die onderdeel van die “S” in die kettingloep. Met jou ander hand sal jy gemaklik die hakie in die sirkel kan haak, sonder dat die kettinkie van jou pols afgly.

Kry dit reg op die eerste probeerslag. Foto verskaf



Nege

Om ’n ritssluiter agter jou kop op te trek is nie kinderspeletjies nie, maar deur die tegniek van ’n skubapak na te aap, kan jy jouself nou moeiteloos in daardie seksie nommertjie oprits. Ryg ’n lint of tou deur die ritsknippie en gebruik dit as ’n handvatsel om jou ritssluiter op te trek. Maak egter seker die lint is lank genoeg, sodat jy dit maklik met jou een hand van onder na bo kan rits.

Foto: Pixabay



Tien

Kougom – enige kledingstuk se vrees. ’n Mens se gemoed sak bloot oor die gedagte aan daardie taaisel op jou broekspyp. Hier kom ’n ysblokkie tot jou redding. Die koue van die ys “vries” die taaiheid van die kougom wat veroorsaak dat die kougom harder raak en makliker is om af te trek. Reguleer self hoe lank jy die ysblokkie oor die kougom moet smeer – hoe kouer die kougom, hoe makliker is dit om af te trek.

Foto: Pexels