SPAR Irene Lantern Race 2017

Die roete, wat by die Irene ARC-kampus begin en eindig, sal verlig wees om die 4 000+ hardlopers te help om hul eindpunt te bereik. Elke hardloper sal met ’n kopliggie deelneem.

Die SPAR Lantern-padwedloop vind op 15 Februarie 2017 by die ARC (Agricultural Research Council)-kampus in Irene plaas en bied beide ’n 10 km-roete en 5 km-pretwedloop. Kontantpryse is op die spel vir hardlopers wat beplan om te wen, asook verskeie SPAR-geskenkpakke wat op die aand weggegee sal word. Die eerste 10 mans, eerste 10 vroue en alle kategorie-wenners sal gouemedaljes ontvang terwyl die volgende 100 atlete wat die wedloop voltooi, elkeen ’n silwermedalje sal ontvang. Daarna sal die eerste 3 000 atlete wat die 5 km en 10 km-roetes voltooi, bronsmedaljes wen.

Besoek www.irenerunner.co.za vir meer besonderhede.

Jy kan ook die pamflet hier aflaai: irene_lantern_race_2017