SPLASH! – The Water Circus by Silverstar Casino

SPLASH! – The Water Circus se Suid-Afrikaanse toer skop af by The Globe by Silverstar Casino in Krugersdorp vir ’n kort seisoen tussen 19 Augustus en 17 September voordat hulle tot nuwejaar deur die land sal toer.

SPLASH! – The Water Circus is ’n hedendaagse sirkus wat ’n verskeidenheid van sirkusgenres aanbied met ’n unieke visuele aspek. Die tradisionele toertjies lyk heeltemal anders wanneer hulle in – of bo-oor! – ’n 12m-diameter swembad uitgevoer word. Hiermee saam is ’n skitterende lig- en laserskou wat die indrukwekkende liggaamsbeheer van die vertoonkunstenaars tussen ’n reeks sproeifonteine uitlig. Die sirkus het ook ’n span gesinkroniseerde swemmers wat die gehore sal betower.

Daar is geen diere betrokke by hierdie sirkus nie en dit wys slegs wat die menslike liggaam kan vermag in ’n spesiaal-vervaardigde swembad. Dit beloof om ’n onvergeetlike ervaring te wees.

Verdere inligting

SPLASH! – The Water Circus word opgevoer by The Globe by Silverstar Casino vanaf Saterdag 19 Augustus – Sondag 17 September.

Tye:

Donderdae en Vrydae om 20h00

Saterdae om 11h00, 15h00, en 19h00

en Sondae om 11h00 en 15h00

Kaartjies

Kaartjiepryse begin by R100 tot R375 en kan bespreek word deur Computicket by computicket.com of deur 0861 915 8000 te skakel.

Tydsduur

Die vertoning is 2 ure en 10 minute lank en sluit ’n 20-minute interval in.

Let wel!

Geen kinders onder 2 sal toegelaat word in die ouditorium nie, asook geen babas op skote nie.