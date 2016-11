Strandkoors in Kaapstad

Kry jou somerlyf gereed! Van 22 tot 24 Desember 2016 kan jy saam met Hisense op die strand by Kampsbaai baljaar tydens hul eerste strandfees, getiteld Beach Fever Festival. Gaan kyk hoe professionele vlugbalspanne mekaar pak en hoe die manne in touch rugby kompeteer.

Daar is opwindende pryse op die spel. Vir diegene wat net wil ontspan, is daar ’n “chill zone” om net die son in te drink. Die program is vol vermaak en een van die hoogtepunte is die Mnr. en Mej. Hisense-skoonheidswedstryd. Die feestelikhede begin soggens om tienuur en dit duur tot kort voor vier die middag.

