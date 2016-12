Ons hou daarvan om al wat ’n ding is in ’n strandsak te gooi. Oorgroot strandsakke is perfek vir alles: boeke, sonblok, handdoeke, versnaperings en nog baie meer. Oorgroot strandsakke is nie net prakties nie, maar ook stylvol.

Maar wat as jy net vining strand toe gaan vir ’n vroegoggend swem? Al wat jy kort, is ’n sakkie om jou sonskerm en selfoon in te stoor. Mikro-strandsakkies is perfek vir so ’n geleentheid.

Meer formele strandsakke is ook baie gewild vir skemerkelkies langs die see. Kies ’n meer gestruktureerde strandsak wat van geperforeerde leer gemaak is.

Strandsak-modes wat hierdie jaar op die strande sal pronk

Tossels en pompoms in ’n reënboog van kleure

Geometriese afwerkings en bedrukkings

Geperforeerde materiaal – van leer tot katoen

Geweefde strandsakke

Vloot-geïnspireerde strandsakke

Hier is ’n paar van ons gunstelinge:

Geweefde strandsak met tossels (R399) H&M

Wit strandsak (R629.50) Collette Hayman

Koraal strandsak (R1 299.95) Dune London

Kleurvolle strandsak (R279) Zara

Geweefde strandsak (R299) H&M

Gestreepte strandsak (R2 599.99) Scotch & Soda