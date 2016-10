Swanger bekendes

Rolanda Marais

Die bekroonde Afrikaanse aktrise verwag saam met manlief, Jozua Malherbe, hul eersteling (’n dogtertjie).

Rolene Strauss

Ons Mej. Wêreld, Rolene Strauss, se eersteling is op pad en sy deel gereeld die mooiste foto’s op Instagram van haar boepie.

Geri Halliwell

Die voormalige Spice Girls-sangeres (44), verwag haar tweede kind saam met haar man Christian Horner.

Mila Kunis

Die bekende Hollywood-aktrise (33), verwag saam met haar aantreklike man Ashton Kutcher, hul tweede kind, ’n seuntjie. Die paartjie het ook ’n tweejarige dogtertjie, Wyatt.

Angelique Gerber-Potgieter

Die Afrikaanse aktrise (van 7de Laan– en Boer Soek ’n Vrou-faam), het kort na haar troudag aangekondig dat sy en manlief, die rugbyspeler Jacques Potgieter, hul eersteling verwag.

Katherine Heigl

Die Hollywood-aktrise het in Junie vanjaar aangekondig dat sy en haar man, Josh Kelley, hul derde kind verwag. Die paartjie is reeds ouers van twee dogtertjies – Naleigh (4) en Adelaide (7). En raai wat is Katherine se grootste “craving” tydens haar derde swangerskap? Suiker. Sy sê haar grootste swakpunt is oliebolletjies!

Eloise Cupido

TV-persoonlikheid Eloise Cupido, wat in Junie vanjaar getroud is, het in September haar swangerskap aangekondig. Dit is haar eerste swangerskap.

Marion Cotillard

Die beeldskone 41-jarige Franse aktrise (wat onlangs verdink is van ’n verhouding met Brad Pitt en dat dit die rede is waarom hy en Angelina Jolie skei), verwag haar tweede kind saam met manlief Guillaume Canet.

Andriëtte Norman

Die Afrikaanse sangeres sal vroeg in 2017 vir die eerste keer ma word. Andriëtte het by hierdie foto van haar en manlief, die biokinetikus Glynn Moolman, se ongebore seuntjie, gesê: “20 weke swanger vandag.Halfpad daar.”