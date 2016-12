Swemwenke vir blondines

Vraag: Hoe verdrink jy ’n blondine?

Antwoord: Jy sit ‘n spieël op die bodem

Simpel grappie, maar as die meeste blondines die toestand van hul hare in die spieël sien wat deur swem veroorsaak word, spring hulle waarskynlik eerder uit die swembad!

Het jy geweet?

Chloor is sleg vir jou hare, maar dit is in koper-water (natuurlike water soos bergwater), wat jou hare kan verkleur (dink groen hare!). So sê Trevenen Bam, konsulterende trikoloog vir Philip Kingsley.

Volg hierdie 12 wenke om jou hare te beskerm

Maak jou hare met kraanwater nat voor jy swem. As jou hare reeds nat is, sal dit minder swembad- of seewater absorbeer, sê Shelene Shaer van Tanaz Hair. Gebruik ’n opknapper voor én na jy swem. Trevenen Bam en Karen Botha, verkoper en bemarkingsbestuurder van Inoar. Vleg jou hare voordat jy swem om te keer dat dit koek. Karen Botha Spoel jou hare altyd af nadat jy geswem het. Trevenen Bam en Karen Botha Gebruik ook altyd ’n opknapper nadat jy dit afgespoel het. Karen Botha Jou hare is ekstra breekbaar nadat jy geswem het, so wees versigtig om dit te veel te borsel en begin altyd onder. Trevenen Bam ’n Wyetand-kam is ’n goeie keuse om jou hare mee uit te kam nadat jy geswem het. Karen Botha Chloor kan jou hare geel laat vertoon. Gebruik ’n pers sjampoe en opknapper om dit reg te stel. Karen Botha Gebruik minstens een keer per week ’n masker vir ekstra sorg. Karen Botha Groen hare? Probeer tamatiesous – dit werk regtig. Jy ruik wel soos ’n boereworsrol, maar dit werk. Wend dit aan en wag 20 minute voor jy dit afspoel. Hou ’n haar-olie byderhand om deurentyd aan jou hare (veral jou punte, wat meer geneig is om te breek), te wend. Karen Botha Kies ’n sjampoe wat Sodium Chloride (sout)-vry is aangesien dit jou hare meer uitdroog.

Probeer die volgende produkte

Inoar Argan oil (R490)

L'Oreal Paris Extraordinary Oil (R179.95)

Nu-Hair Treatments Hair Moisturising Masque 200 ml (R139.95 beskikbaar by Dischem, Clicks uitgesoekte apteke en aanlyn by Takealot.com en www.iheal.co.za)

BC Bonacure Hairtherapy Cell Perfector Color Freeze Silver Shampoo (R247)

Philip Kingsley Swimcap

NAK ultimate treatment (R320)

L'Oreal Paris Total Repair 5 (R89.95)

Inoar Speed Blond Mask (R390)

Garnier Ultimate Blends Honey Treassures (R69.95)

BC Bonacure Hairtherapy Cell Perfector Oil Miracle Barbary Fig Oil Restorative Shampoo (R219)

Philip Kingsley Daily Damage Defence (R209,95 vir 60 ml en R599,95 vir 250 ml)

Revlon Flex & Protein Body Building Conditioner (R22.95)

Just Blonde Moisturising Shampoo (R79.95)

Creightons Sunshine Blonde Conditioner (R49.95)

Creightons Sunshine Blone Shampoo (R44.95 beskikbaar by Pick 'n Pay)

Label. m Brightening Blond Balm (R313)

Schwarzkopf Proffesional BlondMe Color Enhancing Blonde Shampoo Cool Ice (R275)

Inoar Speed Blond Shampoo (R245)

Defence Hair Pro Restructuring Nourishing Mask