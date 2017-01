Tannie Poppie se broodpannekoek (ons manier)

– genoeg vir 6

Pannekoekbeslag

• 250 ml koekmeel

• 10 ml (2 t) bakpoeier

• 2,5 ml (½ t) sout

• 1 eier

• 375 ml (1½ k) melk

• 5 ml (1 t) gesmelte botter

• gerasperde skil van 1 lemoen

• 250 g vars of bevrore rooi bessies

• 1 rosyntjiebrood, in dik snye gesny

• 200 g 70% donkersjokolade, gekap en gesmelt (op die ontvriesstelling vir 1-2 min.)

• 1 x 375 g-blikkie karamel

• 60 ml (¼ k) botter vir bak

Beslag

1 Meng die koekmeel, bakpoeier en sout. Klits die eier en melk goed saam. Voeg die botter en lemoenskil by.

2 Voeg die eiermengsel by die droë bestanddele en klits tot glad. Laat die beslag vir 30 min. rus.

3 Verhit die bessies in ’n middelslagkastrol oor matige hitte. Bring tot kookpunt en roer deurentyd. Verlaag die temperatuur en prut vir 5 min. Trek van die hitte af en laat heeltemal afkoel.

4 Meng die gesmelte donkersjokolade en karamel in ’n groot mengbak. Hou eenkant.

5 Smeer 4 van die snye van die brood met die karamelmengsel, gevolg deur skeppies van die bessies. Sit die res van die snye brood daarop om toebroodjies te vorm.

6 Verhit die botter in ’n kleefwerende pan oor matige hitte.

7 Dompel die toebroodjies in die pannekoekbeslag. Bak vir 2-3 min. aan elke kant of tot goudkleurig.